Promotor de justiça dá voz de prisão a PM e a motorista após acidente de trânsito, em Sobral

Um promotor de justiça deu voz de prisão a um policial militar e ao condutor de um carro depois de ambos se envolverem em um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (9), em Sobral.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), o caso aconteceu após um homem bater na traseira do carro particular do policial militar. O agente estava de folga, à paisana, mas ainda assim abordou o outro motorista, depois de suspeitar que ele estaria alcoolizado. O PM pediu reforço da Guarda Civil Municipal de Sobral, responsável pelas ocorrências no trânsito.

Nesse momento, um promotor de justiça passava pelo local e questionou a abordagem do policial. Logo em seguida, ele deu voz de prisão aos dois envolvidos no acidente.

Eles foram conduzidos à Delegacia de Sobral. Lá, o policial teve lavrado um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) por constrangimento ilegal. Já o motorista do outro veículo, também recebeu um TCO por embriaguez ao volante.

O acidente não deixou feridos.