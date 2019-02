Professora morre em acidente de trânsito em Iguatu

Uma professora morreu e um motociclista ficou ferido após colisão entre uma motocicleta e um caminhão caçamba no centro de Iguatu, na manhã deste sábado (2).

De acordo com as informações levantadas no local, o motociclista teria feito uma ultrapassagem incorreta e colidiu com a caçamba na Av. Dr. José Holanda Montenegro.

A professora Luzia Gonçalves de Souza Rodrigues, de 46 anos, que estava na garupa da moto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motociclista foi levado para o hospital regional da cidade apenas com escoriações.

O condutor da caçamba permaneceu no local do acidente, mas foi orientado a sair após sofrer ameaças por parte de populares.

Ações da prefeitura de Iguatu que estavam programadas para acontecer neste sábado foram canceladas.