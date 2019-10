Professor de educação física morre em acidente com kitesurf na Barra do Ceará

Um professor de Educação Física e personal trainer, identificado como Anderson de Onofre Barros, de 35 anos, morreu enquanto praticava kitesurf na praia da Barra do Ceará, em Fortaleza, na tarde da última terça-feira (8). A vítima foi encaminhada para o Instituto Doutor José Frota (IJF), porém não resistiu.

Ana Paula Onofre, irmã de Anderson, de acordo com o G1 Acre, afirmou que o personal trainer, ao praticar o esporte aquático, acabou por perder o controle do equipamento que manuseava após ser atingido por uma rajada de vento. Depois de ser arrastado, ele teria batido a cabeça contra uma pedra, sofrendo, assim, um traumatismo craniano.

A amiga do educador físico, Dilara de Sousa, conta que Anderson é acreano, mudou-se para Fortaleza no início deste ano e trabalhava em uma rede de academias da cidade. Segundo ela, a família do personal trainer está a caminho do Ceará para realizar os procedimentos necessários após a morte da vítima.

“Ele era uma pessoa muito boa e de poucos colegas. Era evangélico e costumava orar na minha casa. Está sendo difícil para todos nós”, lamenta Dilara.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda mais informações sobre a morte do educador físico.