Prisão de suspeito de matar Stefhani Brito foi "presente" de aniversário, diz mãe

“Filha, pede a Nossa Senhora e a Deus que dê discernimento e abra os caminhos para que esse homem seja encontrado. Me dá esse presente?”. O desejo da doméstica Rosilene Brito verbalizado de frente para a fotografia de Stefhani Brito, na última sexta-feira (22), dia do seu aniversário, tornou-se realidade somente após um ano do assassinato de sua filha. Agora, apesar da saudade sem fim, a mãe da jovem respira aliviada com a prisão do principal suspeito do crime, Francisco Alberto Nobre Calixto, ex-namorado da vítima, capturado no interior do Pará.

“Dias depois, ela me deu esse presente. Não pessoalmente, mas espiritualmente. Só tenho a agradecer a Deus, e à Polícia Civil, que chegou até onde esse monstro estava. Todas as noites, eu pedia a Deus que encaminhasse e desse luz a esses policiais que estavam designados para essa missão. Acredito que ainda tem Justiça nesse País. Nosso Estado tem bons policiais”, disse Rosilene Brito, em entrevista ao Sistema Verdes Mares, na manhã desta terça-feira (26).

Francisco Alberto Nobre Calixto estava foragido desde o dia 5 de janeiro, quando foi expedido mandado de prisão preventiva contra ele pela Justiça do Ceará. Para chegar ao suspeito, policiais passaram uma semana na cidade de Mãe do Rio, no Pará, onde ele estava escondido e tentou fugir, mas foi preso dentro de um matagal. O homem vai responder por homicídio qualificado (feminicídio) e ocultação de cadáver.

“Passamos quase um ano e dois meses nessa peleja, nessa caminhada de Justiça. Minha filha era um anjo, uma menina de ouro pra gente. Eu sei que ela tá bem, olhando por nós. Mas o meu maior presente seria se ela estivesse aqui comigo”, lamentou a mãe, enquanto esperava ser atendida para receber mais informações sobre a prisão do suspeito no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Crime

O corpo de Stefhani Brito foi encontrado em 1º de janeiro de 2018 na Lagoa da Libânia, no Mondubim. À época, testemunhas informaram que a jovem foi arremessada na Lagoa, possivelmente pelo ex-namorado que trafegava em uma motocicleta. Após a ocultação do cadáver, Francisco Alberto Nobre Calixto, que é considerado um dos mais procurados do Ceará, fugiu.