Primos são presos na Capital com maconha do tipo 'skunk' que veio do Norte do País

Dois primos foram presos e 5,6 kg de maconha, do tipo skunk, apreendidos, na última quarta-feira (6), em Fortaleza, por meio de uma ação integrada da Receita Federal do Brasil com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). O material ilícito é proveniente do Acre, no Norte do País, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Maria Claudênia Oliveira Marques, de 33 anos, foi a primeira a ser capturada, em uma residência situada na Rua Paulo Cândido, no bairro Jardim Cearense, na qual a maconha foi apreendida.

Apontada como a responsável por receber, já pela terceira vez, uma encomenda da droga em seu endereço, a mulher confessou que entregaria o produto para o primo, Paulo Anderson Lima da Silva, 28. Logo depois, os agentes da Polícia Civil foram até a casa do suspeito e realizaram a prisão, no bairro Maraponga.

Em seguida, de acordo com a Pasta, o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a sede da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), onde foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Maria Claudênia não tinha antecedentes criminais, enquanto Paulo Anderson tinha passagens pela Polícia por tráfico de drogas.

A PCCE continua investigando o caso, com o objetivo de capturar outros suspeitos. A SSPDS salientou que a população pode ajudar a Polícia ao repassar informações sobre o tráfico de drogas e de suspeitos com envolvimento na atividade ilícita, por meio do número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, para o (85) 3472-1550, da DCTD, ou ainda para o número (85) 98895-5749, o WhatsApp da Divisão. A Instituição afirmou que o sigilo e o anonimato são garantidos.