Primos são mortos a tiros em Caucaia

A polícia investiga o duplo homicídio que vitimou dois primos na avenida Otaviano Costa, no Icaraí, em Caucaia, na noite desta sexta-feira (13). Os policiais militares do 12º Batalhão foram acionados para o local por volta das 23 horas.

Conforme os agentes, as vítimas identificadas como Francisco Adrian Ribeiro do Nascimento, de 19 anos e José Alisson da Silva Teixeira, de 17 anos, estavam caídos na via, a poucos metros de distância um do outro.

Segundo os PM’s, Adrian foi ferido com disparos na cabeça e estava com as mãos amarradas. Ele tinha uma deficiência em uma das pernas e caiu na calçada de uma casa que está a venda. Já Alisson, foi encontrado no meio da rua.

Mais de 20 tiros foram ouvidos no local por testemunhas. Não há informações sobre a dinâmica dos homicídios.

Familiares afirmam que os jovens trabalhavam com reciclagem e moravam próximo ao local do duplo homicídio.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.