PRF prende homem com mandado de prisão em aberto por estelionato após abordagem em Canindé

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 40 anos por estelionato após uma abordagem policial no km 310 da BR-020, em Canindé, no Ceará, na tarde deste domingo (28). O homem conduzia o veículo em direção à Fortaleza. Ele estava com uma mulher, um adolescente e dois homens no carro.

Segundo a PRF, policiais detectaram, em consulta aos sistemas, que existia um mandado de prisão em aberto contra o condutor do veículo Chevrolet Cruize desde janeiro deste ano. O motorista foi encaminhado pela PRF para a Delegacia de Polícia Civil de Canindé, onde está preso.