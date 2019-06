A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um motorista de um veículo de carga que apresentou CNH falsa em uma abordagem no km 221 da BR 222, em Sobral, por volta de 12h desta quinta-feira (20).

Ao solicitar a documentação do condutor e do veículo foi apresentada pelo motorista a CNH de categoria D, no entanto, após consulta aos sistemas, a polícia verificou que a carteira apresentada era da categoria B e estava adulterada. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Sobral (CE).