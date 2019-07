PRF-CE apreende 23 quilos de cocaína em Milagres

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 23 kg de substância análoga à cocaína durante uma abordagem no município de Milagres, na Região do Cariri. A apreensão ocorreu na madrugada deste sábado (6) no quilômetro 478 da BR-116.

A PRF-CE afirmou para o Sistema Verdes Mares que os agentes abordaram o motorista do carro, por volta das 3h. Dentro dele estavam um homem de 37 anos, sua esposa de 35 anos e um filho do casal de apenas cinco anos. Durante a fiscalização, o condutor apresentou nervosismo.

Foi realizada uma fiscalização e foram encontrados no interior do painel do veículo a quantidade aproximada de 23kg de substância análoga pasta base de cocaína, em 23 tabletes prensados.

Ocorrência encaminhada à sede da Polícia Federal em Juazeiro do Norte.