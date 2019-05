PRF-CE apreende 200 quilos de maconha e dois fuzis em Penaforte

Agentes da Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) apreenderam 200 quilos de maconha, na madrugada deste sábado (4), no município de Penaforte, na Região Sul do Ceará. Além da droga, segundo a PRF-CE, também foram apreendidos dois fuzis e onze munições.

A aprensão ocorreu durante uma abordagem, por volta das 03h30, no km 547 da rodovia BR 116. A polícia prendeu dois homens. O motorista de 40 anos e um passageiro de 32 anos.

Os dois homens foram encaminhados, junto com o material ilícito apreendido, para a Sede da Polícia Federal em Juazeiro do Norte, onde serão autuados em flagrante por tráfico de drogas e armas. A dupla preferiu não falar sobre a origem e destino do material, nem tampouco quanto estariam recebendo para realizar o transporte.