PRF apreende carga de cigarros contrabandeados no valor de R$ 242 mil em Canindé

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 48,5 mil carteiras de cigarro escondidas no interior de um caminhão na noite da última quinta-feira (31). O veículo trafegava no quilômetro 308 da BR-020, em Canindé. A carga é avaliada em R$ 242 mil.

Agentes da PRF abordaram o veículo por volta 22 horas e desconfiaram do nervosismo do condutor. O motorista contou aos agentes que o caminhão estava vazio e que pertencia ao seu patrão, que trabalhava com venda e troca de caminhões novos e usados.

Durante a inspeção no interior do veículo, o condutor fugiu do local. Os agentes encontraram um fundo falso, usado para esconder os cigarros. O motorista não foi localizado até a publicação desta matéria.