Um total de 17.880 unidades de bebidas alcoólicas foram apreendidas em um caminhão Mercedes-Benz pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (11), no km 304 da BR-020, no município de Canindé, no Ceará. Bebidas como vinho, cachaça e vodka foram encontradas no caminhão.

De acordo com a PRF, o veículo e a carga foram encaminhados para a sede da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) para devidas providências.