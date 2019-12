PRF apreende 9 mil pacotes de cigarros transportados sem nota fiscal em Ocara

Uma carga com 9 mil pacotes de cigarros transportados de forma irregular foi apreendida, na madrugada desta sexta-feira (27), na cidade de Ocara, no Sertão Central do Ceará. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE), os cigarros de origem chinesa, foram apreendidos por volta das 2h12 no km 31 da rodovia BR-122. A mercadoria estava em um caminhão.

Segundo a polícia, no momento da abordagem, o motorista do caminhão de 39 anos ficou nervoso e entrou em contradição por diversas vezes durante os questionamentos dos agentes. O motorista disse que a carga tratava-se de produtos alimentícios (salgado artificial de milho). Além disso, o condutor não apresentou nota fiscal da carga.



Cigarros chineses

Ao inspencionar o interior do compartimento de carga do veículo, os agentes da PRF acharam, em meio aos produtos alimentícios, várias caixas de maços de cigarros das marcas chinesas Nise e Brass, que estavam sendo transportados sem nenhuma documentação. O condutor foi detido e encaminhado, juntamente com a mercadoria, à Superintendência da Polícia Federal em Fortaleza.

Somente este ano, a PRF apreendeu 163 mil pacotes de cigarros contrabandeados em rodovias federais do Ceará.