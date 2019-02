PRF apreende 9 kg de maconha em bagagem de passageiro que viajava de Juazeiro do Norte para Canindé

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 9,280 quilos de maconha encontrado dentro da bagagem de um passageiro de um ônibus de viagem, no quilômetro 280 da BR-020, em Canindé, na noite desta quarta-feira (27). A ação aconteceu às 21h40min, durante abordagem ao veículo que fazia a linha Juazeiro do Norte a Sobral

De acordo com a PRF, no momento da fiscalização os policiais desconfiaram do nervosismo de um passageiro de 18 anos, que durante os levantamentos da polícia informou que já havia sido apreendido por porte de drogas na adolescência e era usuário de maconha e cocaína.

Os agentes da PRF iniciaram uma busca na bagagem do suspeito, que estava guardada no bagageiro do ônibus e encontraram a droga distribuída em 9 tabletes, dentro de uma mochila.

Conforme a PRF, o suspeito informou que a droga havia sido comprada em Juazeiro do Norte, pelo valor de R$ 10 mil e seria vendida em Canindé. O suspeito e o material foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Canindé.