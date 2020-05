PRF apreende 300 Kg de maconha em caminhonete na BR-116, em Chorozinho

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 300 Kg de maconha que eram transportados em uma caminhonete na BR-166, em Chorozinho, na noite desta quinta-feira (21). A droga estava sendo levada no sentido Interior-Capital. O condutor do veículo fugiu.

De acordo com a PRF, o motorista da caminhonete foi orientado a parar, mas desobedeceu e fugiu em alta velocidade. Uma guarnição do Comando Tático Rural localizou o veículo abandonado a 3 Km do trecho de fiscalização da polícia.

No interior da caminhonete foram encontrados tabletes de maconha na cabine e vários sacos da droga na caçamba. Ao todo, 300 Kg da substância foram apreendidos. O material foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, em Fortaleza.

Apreensão no Ceará

Segundo a PRF, quase meia tonelada de maconha foi apreendida no Ceará entre a quarta (20) e quinta-feira (21). Também em Chorozinho, na quarta (20), 75 Kg da droga foram encontrados no porta-malas de um automóvel.

A polícia localizou na quinta (21), um homem que transportava pela CE-060, em Mombaça, 130 tabletes de maconha no fundo falso de uma caminhonete. Com ele também foram encontrados uma pistola calibre 40, com numeração raspada e 11 munições.