PRF apreende 25 mil pacotes de cigarros chineses contrabandeados em Várzea Alegre

Uma carga com 25 mil cigarros chineses foi apreendida, na tarde desta desta terça-feira (28), na cidade de Várzea Alegre, a 446 km de Fortaleza. A carga, segundo a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), foi encontrada dentro de um caminhão durante uma abordagem policial no km 422 da BR-122.

Durante as investigações, segundo a polícia, o motorista de 50 anos ficou nervoso e entrou em contradição por diversas vezes ao ser questionado sobre o destino e origem da mercadoria, que informou ser de limões.

Os policiais entraram dentro do compartimento de carga do veículo e acharam, em meio aos caixotes com limões, diversas caixas de maços de cigarros da marca chinesa Nise, totalizando 5 milhões de unidades, sendo transportados sem nenhuma documentação. O condutor foi detido e encaminhado, juntamente com a mercadoria, à Superintendência da Polícia Federal em Juazeiro do Norte.