PRF apreende 10kg de maconha escondidos em porta de veículo na Grande Fortaleza; homem é preso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga contendo 10kg de maconha, do tipo skunk, dentro de uma picape na quilômetro 60 da rodovia federal BR-222, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (13). O veículo onde a droga foi encontrada tinha placas do Rio de Janeiro.

De acordo com a PRF, policiais rodoviários abordaram o motorista da picape por volta das 10h após perceberem o nervosismo dele. Os agentes fizeram fiscalização no carro e encontraram, em um compartimento oculto na porta traseira da carroceria, nove tabletes de skunk, droga conhecida como “supermaconha” devido ao alto teor de Tetra-hidro-canabinol, o THC. A droga pesava 10 kg.

O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil da região.