Presos fazem tumulto em celas da Delegacia Metropolitana de Caucaia

Pelo menos 17 presos da Delegacia Metropolitana de Caucaia promoveram um princípio de motim, na noite desta quinta-feira (3).

Segundo a polícia, o tumulto teve início por volta das 19 horas em uma das celas da delegacia, quando os detentos começaram a bater nas grades e gritar. Outros presos, que estavam nas duas celas próximas também começaram a forçar as grades e a polícia foi chamada.

Com apoio da Força Tática, de policiais militares do 12º Batalhão, além de homens do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) os policiais civis conseguiram controlar a confusão, que durou apenas cerca de 10 minutos.

Uma vistoria foi realizada no local, mas nada de ilícito foi encontrado. Niguém se feriu e não houve fuga.