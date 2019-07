Preso um dos suspeitos de roubar arma e atirar em segurança de shopping no bairro Aldeota

A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de participar da tentativa de latrocínio contra um segurança de um shopping na última segunda-feira (29), no bairro Aldeota, em Fortaleza.

De acordo com informações da Polícia Militar, o funcionário foi rendido, por volta das 21h40, por dois homens armados. O segurança foi abordado quando estava indo desligar uma bomba de água nas instalações do shopping.

Os assaltantes roubaram a arma do funcionário e atiraram contra ele. A Polícia disse que o segurança estava usando um colete à prova de balas, mas foi atingido no tórax. Ele foi encaminhado para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

Ainda segundo a PM, durante a ação, as lojas do shopping já estavam fechadas, mas os restaurantes estavam funcionando. Houve muita correria no local. O veículo usado pelos suspeitos foi apreendido.