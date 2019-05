Preso suspeito de participar de ataques a carros-fortes que culminaram na morte de três policiais

A polícia capturou na cidade de Bom Jesus, no Piauí, um homem envolvido em duas ações criminosas de ataques a carros-fortes no Ceará e considerado um dos mais procurados do Estado. A prisão de José Massiano Ribeiro, 37 anos, ocorreu na última segunda-feira (27) mas só foi divulgada na manhã desta quarta-feira (29).

O suspeito vai responder por triplo homicídio. Ele era motorista de uma facção criminosa e estava envolvido em dois ataques ocorridos em 2015 e 2016 nas localidades de Urequê e Juatama, em Quixadá, no Sertão Central do Ceará. Nas duas ocasiões, houve troca de tiros entre criminosos e polícia e três agentes foram mortos.

De acordo com a polícia, Massiano além de motorista era olheiro do grupo criminoso.

As investigações foram realizadas pela Delegacia de Repressões às Ações Criminosas Organizadas (Draco).