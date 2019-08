Preso suspeito de integrar grupo que aplicou golpe de R$ 30 mil em idosos, em Fortaleza

Um homem foi preso, nesta quarta-feira (7), suspeito de integrar um grupo criminoso que aplicava golpes por telefone em idosos, em Fortaleza. O prejuízo após a aplicação dos golpes em pelo menos três vítimas é estimado em cerca de R$ 30 mil. Francisco Rômulo Menezes Torres, de 23 anos foi detido no Bairro Mondubim. Dois carros foram apreendidos e outros suspeitos são alvo de investigação pelo crime.

De acordo com a polícia, o golpe era aplicado quando um dos homens entrava em contato com a vítima informando sobre compras de alto valor que teriam sido realizadas por meio de cartões de crédito.

No momento em que a mulher falava que não reconhecia a compra, o suspeito solicitava que ela ligasse em outro telefone para efetuar o cancelamento do cartão. Quando a vítima fazia a ligação para o número fornecido pelo suposto atendente, ele pedia para que a senha do cartão fosse digitada.

Logo após o procedimento, ele solicitava que o cartão fosse quebrado e informava que um funcionário do banco iria passar na casa da cliente para recolher o objeto. Horas depois de entregar os documentos, a mulher passava a receber mensagens de compras feitas com os cartões levados.

Com as informações repassadas pela mulher, a Polícia Civil identificou o veículo usado por Rômulo para ir até a casa da mulher e descobriu o endereço dele, no Bairro Mondubim, onde foi detido.

Rômulo, que não possuía antecedentes criminais, foi levado para o 13º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por estelionato e associação criminosa.