Preso suspeito de integrar grupo de um dos traficantes mais procurados do Ceará

Uma ação conjunta das polícias civil e militar neste domingo (26) no bairro Presidente Kennedy resultou na prisão de um homem suspeito de integrar um grupo criminoso responsável por crimes na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo a polícia, Daniel de Almeida de Sousa, de 28 anos, estava foragido da Justiça por cometer um homicídio, e é ligado a um dos traficantes mais procurados do Ceará, Alban Darlan, 25 anos.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Daniel de Almeida é suspeito da morte de Vanir Miranda Batista, de 52 anos, no dia 26 de outubro de 2019. Existia um mandado de prisão temporária contra o suspeito após investigações do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

De acordo com a SSPDS, a vítima foi morta com vários tiros no Bairro Santa Rosa após um desentendimento com o suspeito. Daniel de Almeida é investigado também por outras mortes violentas no município, além de uma tentativa de homicídio ocorrida no ano passado.

Investigação

A Polícia Civil monitorava a atuação de Daniel de Almeida por ele ter envolvimento direto com Alban Darlan, um dos homens mais procurados do Ceará, a Polícia Civil monitorava a atuação de Daniel de Almeida para capturá-lo. A Delegacia Regional de Aracati, que investigava as ações da organização em outras regiões cearenses, identificou a residência que o suspeito morava.

O Comando Tático Motorizado (Cotam) da Polícia Militar foi até o imóvel situado no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, onde efetuou a prisão do suspeito. Além do mandado de prisão temporária, ele também responde a roubo e posse de droga. Daniel foi encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil, onde foi ouvido.