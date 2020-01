Preso segundo suspeito de assaltar joalheria de shopping em Fortaleza

Um ação realizada por policiais do 30º Distrito Policial resultou na prisão do suspeito de participar do assalto a uma joalheria situada dentro do Shopping Iguatemi, em Fortaleza, ocorrida no dia 19 de dezembro de 2019. Ele foi detido no bairro Jangurussu, na sexta-feira (17), mas as informações só foram divulgadas nesta segunda-feira (20).

Esse é o segundo homem envolvido no crime. O primeiro havia sido preso no dia seguinte ao assalto.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, após investigações realizadas pela delegacia distrital, os policiais civis conseguiram localizar Lusimar Rodrigues da Rocha, de 30 anos, no Condomínio José Euclides Ferreira Gomes, no bairro Jangurussu. Ele tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes, mas acabou sendo detido.

De acordo com a polícia, Lusimar deu apoio à fuga de um dos assaltantes e também auxiliou no levantamento da rotina do estabelecimento comercial. O primeiro suspeito foi preso no dia 20 de dezembro, também por equipes do 30º DP. Ele foi identificado como Aurélio Nobre Xavier, 24 anos, com antecedentes criminais por tráfico de drogas.

O suspeito foi levado para a delegacia distrital e autuado por tentativa de latrocínio e por organização criminosa.