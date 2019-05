Preso é encontrado morto dentro de cela de penitenciária em Sobral

Agentes penitenciários encontraram um interno da Penitenciária Industrial Regional de Sobral morto dentro da cela, na madrugada deste domingo (26). Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), “havia indicativos de suicídio”. O preso dividia a cela com mais um interno, que foi conduzido para prestar depoimento.

O detento foi encontrado durante uma ronda interna, por volta das 3h, caído ao solo. De acordo com a SAP, havia um pano enrolado no pescoço do homem e parte do mesmo pano na grade de ventilação.

Ainda conforme a secretaria, o Samu foi acionado e constatou o óbito. A Perícia Forense também foi ao local, para recolher o corpo.