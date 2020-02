Presença de assaltantes em frente a hospital assusta pacientes e acompanhantes, em Maracanaú

Um hospital particular de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, passou por momentos de tumulto após suspeitos praticarem assaltos na rua em frente à unidade de saúde, na noite desta quinta-feira (27).

Testemunhas contam que o caso assustou os acompanhantes, pacientes e profissionais da unidade, localizada no bairro Pajuçara. Várias pessoas correram para dentro do local.

"Quando eu estava lá dentro, começou a gritaria. As enfermeiras gritando, começaram a apagar as luzes. Eu estava dando banho na minha filha e quando eu vi todos os pais com crianças nos braços invadindo os banheiros, tinha gente jogando celular dentro do lixo, médico pulando o vidro do consultório. Houve um pânico muito grande", conta uma das pessoas que presenciaram o momento.

Os criminosos levaram uma motocicleta e outros objetos de vítimas abordadas do lado de fora do hospital. A polícia esteve no local e procura os suspeitos.