Prédio de duas secretarias municipais de Croatá ficam danificados por explosão em agência bancária

O prédio que abriga as secretarias de Assistência Social e de Infraestrutura de Croatá, na região de Ibiapaba, ficou danificado e teve a estrutura comprometida após a explosão da agência bancária na madrugada desta quarta-feira (13). Segundo a secretária de Planejamento, Administração e Finanças do município, Luciana Cardoso, uma das paredes do prédio das secretarias, que funciona ao lado do banco, ficava muito próxima ao cofre da agência. Os serviços estão suspensos.

Ainda de acordo com Luciana, computadores, armários, portas e portões ficaram danificados, além de documentos e materiais de arquivo. Segundo ela, apenas uma parte da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural, no segundo andar do prédio, não foi tão afetada.

A secretária afirmou também que a estrutura do prédio de dois andares ficou completamente comprometida. "Os serviços estão suspensos até que se consiga um novo espaço para trabalhar", disse. Até o momento, não existe previsão sobre isso.

O crime

Um grupo criminoso explodiu uma agência bancária e atacou uma lotérica na madrugada desta quarta, em Croatá. O interior do banco ficou destruído devido à explosão, enquanto a lotérica teve as portas de vidro quebradas com uma marreta. O destacamento policial da cidade também foi atacado e a fachada do prédio foi alvo de disparos.