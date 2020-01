Pré-carnaval no bairro Cristo Redentor termina com corre-corre e tiros da PM

A Polícia Militar dispersou com tiros uma festa de pré-carnaval na quadra do 'Chico dos Ovos', no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza, na madrugada desta segunda-feira (26). Segundo a Polícia Militar do Ceará, foi necessária a "utilização de espingardas calibre 12" pois suspeitos começaram a jogar pedras nos agentes.

Conforme o vídeo do momento da dispersão, uma multidão começa a correr e gritar após o barulho de disparos de arma de fogo. A PM afirmou que havia cerca de 500 pessoas na festa.

Em nota, PM disse que foi acionada para uma ocorrência de poluição sonora, porte ilegal de arma e consumo ilícito de drogas. Não foram identificados feridos e não houve presos, ainda segundo a polícia.

De acordo com um morador do bairro que estava na festa e preferiu não se identificar, o evento foi organizado pela comunidade e tinha idosos e crianças. Ele afirmou que não viu o arremesso de pedras na composição da PM. "A gente só está procurando trazer uma diversão para comunidade. Todos estavam curtindo a festa e de repente a polícia chegou", relatou o morador.