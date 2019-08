PRE apreende 750 comprimidos de anfetamina e prende dois suspeitos em Varjota

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu 750 comprimidos de anfetamina e prendeu dois homens durante uma abordagem policial no quilômetro 33 da CE-366, no município de Varjota, no Ceará, na manhã deste sábado (24). A droga foi encontrada dentro de um saco plástico escondido sob o banco de trás do veículo. O carro conduzido pelos suspeitos também foi apreendido.

Segundo a PRE, após solicitarem vistoria no veículo, o condutor, identificado como Luiz Gonzaga Ribeiro Lopes, 26 anos, mostrou-se apreensivo. Os agentes encontraram os comprimidos no banco de trás do carro. O segundo suspeito não foi identificado.

Os dois foram presos e conduzidos para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.