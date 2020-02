Posto de saúde no Jóquei Clube é invadido; televisão, remédios e equipamentos são levados

Um suspeito invadiu e furtou o posto de saúde José Sobreira de Amorim, no Bairro Jóquei Clube, em Fortaleza. Segundo pacientes, que preferiram não se identificar, foram levados diversos medicamentos, equipamentos e uma televisão. Após o furto, o atendimento odontológico na unidade teve que ser suspenso pela falta de equipamentos.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) afirmou em nota que já começou os procedimentos para a reativação da sala de dentista. Os outros setores já tiveram o atendimento restabelecido na segunda-feira (3). "A SMS reforça que os postos de saúde prestam um importante serviço a mais de 80% da população e que ataques a esses equipamentos fazem com que a própria população seja a mais prejudicada", diz a Secretaria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que as investigações para capturar o suspeito estão a cargo do 27° Distrito Policial (DP).

Segundo uma testemunha, não identificada, o invasor foi ao posto de saúde duas vezes, no mesmo dia. "Às 10h ele entrou, as câmeras filmaram e o alarme tocou. Depois, o ladrão voltou as 14h30 para terminar o serviço".

Estrutura

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, os pacientes do posto de saúde denunciaram que a unidade tem muitas goteiras e infiltrações no teto. Os problemas de estruturas causam desconforto e comprometem o atendimento, segundo os pacientes. A SMS foi questionada sobre os problemas na prédio, mas não se manifestou sobre o assunto.