Um posto de saúde e uma escola municipal foram atacados na noite de quinta-feira (24) no bairro Olho D'água, no município de Eusébio. Segundo o assessor de comunicação da prefeitura, Sérgio Aragão, os equipamentos estão fechados nesta sexta-feira (25), para reparos.

No Posto de Saúde Olho D'água, um botijão de gás foi roubado e os fios de alguns aparelhos foram cortados. De acordo com Sérgio Aragão, nenhum equipamento eletrônico foi roubado, mas os teclados de computadores foram quebrados. Não houve incêndio. A perícia começou a ser realizada, mas ainda não foi concluída.

Posto de saúde e escola municipal são alvos de ataque em Eusébio pic.twitter.com/zgFDPemIKX — Diário do Nordeste (@diarioonline) 25 de janeiro de 2019

Ainda conforme o assessor da prefeitura, homens atearam fogo à Escola de Ensino Fundamental João de Freitas. Os suspeitos pularam o muro da instituição, derramaram gasolina e incendiaram. As partes mais atingidas pelas chamas foram o refeitório e a copa. Moradores da vizinhança ajudaram a apagar o fogo. "Parte das mesas ainda cheira à gasolina", afirmou Sérgio Aragão. Segundo ele, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Obras do município foram acionadas para solucionar o que foi danificado no local.

Foto: VC Repórter

Até o momento, ninguém foi identificado nem preso em nenhum dos dois casos.