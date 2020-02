Posto de combustíveis é assaltado quatro vezes na mesma semana na Praia do Futuro; veja vídeo

Um posto de combustíveis localizado na Avenida César Cals, na Praia do Futuro foi assaltado quatro vezes na mesma semana. A última ação criminosa aconteceu na madrugada deste domingo (2). Segundo o dono do posto, o empresário, Amintas Araújo, o prejuízo entre mercadoria e dinheiro em espécie chega a R$ 2.500.

Nas imagens do último assalto é possível ver que três pessoas participaram da ação, sendo dois homens e uma mulher. Enquanto os clientes e o frentista ficam no chão, os suspeitos pegam a mercadoria e pertences das vítimas. A mulher chega a usar uma mochila para colocar os objetos roubados.

Ainda conforme o empresário, em todas as ações os suspeitos foram violentos. "A gente se sente inseguro. Graças a Deus não teve morte, porque o que vale mais é a vida. Mas a gente começa a perceber que dá uma tristeza, porque você está pagando imposto e não tem retorno de segurança", acrescentou.

Os dois primeiros assaltos aconteceram durante a madrugada da quarta-feira (29) em um intervalo de 2h. O terceiro aconteceu na última quinta-feira (30).

Frentista com arma no pescoço

No segundo roubo, ocorrido por volta de 4h40 da quarta-feira (29) cinco suspeitos foram até o local encapuzados. Um dos funcionários foi ameaçado diversas vezes com uma faca no pescoço. O Diário do Nordeste teve acesso as imagens que em certo momento mostram os dois funcionários ajoelhados, enquanto os suspeitos pegam a mercadoria e as colocam em sacolas. Um dos empregados fica com a faca no pescoço durante alguns momentos. O vídeo também mostra que parte dos suspeitos tentava esconder o rosto usando camisas. Um deles tinha uma arma de fogo na ação. Muitas bebibas foram roubadas na ação.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 9º Distrito Policial, localizado no Bairro Vicente Pinzon referentes apenas as duas primeiras ações criminosas. O empresário disse que vai registrar outro boletim sobre as outras duas ações até esta segunda-feira (3).