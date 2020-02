Posto de combustíveis é assaltado cinco vezes em 9 dias na Praia do Futuro

Um posto de combustíveis foi assaltado cinco vezes no período de nove dias na Avenida César Cals, na Praia do Futuro, em Fortaleza. O último assalto aconteceu na manhã desta quinta-feira (6). Segundo os funcionários do estabelecimento, os suspeitos ameaçaram frentistas e clientes. O Diário do Nordeste mostrou na semana passada e no domingo as quatro ações criminosas. (Veja os flagrantes nos vídeos abaixo)

Nas imagens gravadas pelas câmeras de segurança é possível ver os três suspeitos entrando na loja de convenência e obrigando o cliente e frentista a deitarem no chão. Um suspeito usou um facão; outro uma arma de fogo para ameaçar as vítimas.

"A gente reage com muito medo porque a gente não sabe qual a próxima hora que eles podem vir. O que eles podem fazer. A gente teme pela nossa integridade física, pela nossa vida. A gente sai de casa e pede a Deus que ocorra tudo bem", disse o Gerente do posto, Evandro Júnior.

Ainda conforme Evandro, o prejuízo, entre mercadorias e dinheiro em espécie, é de R$ 2.600,00. Evandro também disse que os frentistas estão com medo de ir trabalhar.

Os dois primeiros assaltos aconteceram durante a madrugada da quarta-feira (29) em um intervalo de 2h. O terceiro aconteceu na última quinta-feira (30) e o quarto no domingo (2).

No segundo roubo, ocorrido por volta de 4h40 da quarta-feira (29) cinco suspeitos foram até o local encapuzados. Um dos funcionários foi ameaçado diversas vezes com uma faca no pescoço.

Dois boletins de ocorrência foram registrados no 9º Distrito Policial, localizado no Bairro Vicente Pinzon. O Diário do Nordeste solicitou um posicionamento para a Secretaria da Segurança pública e Defesa Social (SSPDS) sobre os assaltos e aguarda uma resposta.