Poste fica suspenso em fiação elétrica sobre a Av. Raul Barbosa após colisão de picape

Um carro de modelo Hilux colidiu com um poste na Avenida Governador Raul Barbosa, no sentido Parangaba-Aldeota, no bairro Aerolândia. Com o impacto, o equipamento ficou suspenso apenas pela fiação elétrica. A batida ocorreu por volta das 4h da madrugada desta sexta- feira (10). Três pessoas estavam no veículo e tiveram ferimentos leves.

Um motociclista passou pelo local logo após o acidente e tentou ajudar o motorista e as duas passageiras. O condutor do veículo informou que a colisão "foi um deslize". Ele estava com ferimentos no rosto.

Segundo testemunhas, o condutor perdeu o controle do carro, subiu a calçada e atingiu o poste. Com o impacto, pneus furaram e os airbags foram acionados.

Os três foram levados do local em um carro particular.

Risco

Como o poste ficou suspenso apenas pela fiação, há o temor de que a estrutura caia sobre a via, podendo atingir algum veículo.

Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foi acionada para orientar os condutores e evitar novos acidentes.

Ao chegarem perto do poste, muitos condutores passam devagar para saber o que houve e com receio de que o equipamento caísse.

Em nota, a Enel Distribuição Ceará disse que uma equipe foi ao local por volta das 6h40 para fazer avaliação da rede e os técnicos continuam trabalhando para substituir o poste. A empresa também informou que na hora do acidente não houve falta de energia na região.