Populares capturam suspeito de roubo e amarram em poste na cidade de Pacajus

Moradores do bairro Aldeia Park, no município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, capturaram um homem suspeito de cometer roubos a aparelhos celulares e o amarraram em um poste, na tarde deste domingo (24).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito de 25 anos, que não teve a identidade revelada, foi resgatado por guardas municipais de Pacajus e conduzido para a Delegacia Metropolitana de Horizonte, plantonista do município.

Segundo a SSPDS, aparelhos celulares foram apreendidos com o homem. A Delegacia Metropolitana de Pacajus ficará responsável pelas investigações.

Denúncia

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização de suspeitos envolvidos. As denúncias podem ser feitas pelo número (85) 3348-4591, da Delegacia de Metropolitana de Pacajus ou pelo (85) 98119-5309, que é o WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem.O sigilo e o anonimato são garantidos.