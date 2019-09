Ponto do jogo do bicho é fechado em Sobral; comerciante é preso

Um comerciante foi preso após denúncias de envolvimento com práticas ilegais do jogo do bicho, na tarde da última terça-feira (10), em Sobral. No estabelecimento dele, localizado no Bairro Alto, a polícia apreendeu R$ 2,7 mil, um celular, três notebooks, quatro impressoras portáteis e outros produtos usados no jogo do bicho.

Segundo informações da Polícia Civil, o comerciante foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Sobral e vai responder por contravenção penal do jogo do bicho.

Operação Lei para Todos

Em junho de 2019, outras 10 pessoas já haviam sido presas em Sobral por envolvimento com o jogo do bicho. A ação fez parte da Operação Lei para Todos e fechou três estabelecimentos onde que a prática funcionava.

De acordo com o delegado de Sobral Márcio Luís, o jogo do bicho “se trata de uma contravenção penal, mas é associada a diversos outros crimes mais graves, como lavagem de dinheiro e financiamento do crime organizado.”