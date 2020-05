Policiamento é reforçado na Aldeota e Centro para coibir furtos a comércios durante a quarentena

Os bairros Aldeota e Centro, em Fortaleza, estão recebendo um reforço da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A operação, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), objetiva coibir e prevenir furtos e arrombamentos a estabelecimentos comerciais das regiãos por meio de um policamento mais rigoroso durante o período de isolamento social que vigora no Ceará há mais de 50 dias, implementado para se combater a propagação do novo coronavírus.

Conforme a Secretaria da Segurança, somente em abril deste ano, 90 pessoas foram capturadas por furto qualificado em todo o Estado. Quase a metade das prisões, 44, aconteceu em Fortaleza. A SSPDS não informou o número de casos em abril do ano passado.

Na última quarta-feira (13), PMs realizaram abordagens preventivas a moradores em situação de rua do bairro Aldeota, o qual concentra muitos estabelecimentos que estão de portas fechadas por não serem configurados como comércios essenciais.

O tenente-coronel da Polícia Militar, Vicente de Paula, afirmou que a operação será implementada durante todo o período de quarentena, que se tornou mais rígida desde o início do lockdown, o chamado confinamento, na última sexta-feira (8). "A medida será reforçada durante todo esse período para coibir a ação de vândalos”. O oficial é comandante da Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1), da qual o bairro Aldeota faz parte.

Indagada pela equipe de reportagem sobre o reforço policial preventivo em outros bairros da Capital e da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a Secretaria da Segurança informou que o foco principal se concentra especialmente no Centro e Aldeota, regiões comerciais situadas na capital cearense.

Informações falsas

A Secretaria fez um alerta sobre a divulgação de informações falsas sobre furtos. Conforme o Órgão, disseminar conteúdo inverídico é crime, com pena prevista de um a seis meses de detenção, ou multa.

A Pasta salientou ainda a importância de as vítimas noticiarem os casos à Polícia, por meio do Boletim de Ocorrência (B.O.), que por ser feito por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), “durante esse período de isolamento social”.

Furtos em outros bairros

Na última terça-feira (12), criminosos invadiram uma oficina mecânica localizada no bairro Papicu ao fazerem um buraco na parede do estabelecimento. Eles arrombaram e saquearam um cofre do local.

Conforme uma fonte ouvida pela reportagem, dentro compartimento de segurança havia uma quantia de dinheiro em espécie, cheques de clientes, cartões de crédito, alguns talões de cheque da empresa e objetos pessoais. Há a suspeita de que os criminosos conheciam o imóvel, já que o cofre estava escondido dentro de um móvel, fora do campo de visão normal. A Polícia Civil investiga o crime.

A Polícia, por meio do 4° Distrito Policial (DP) apura ainda uma denúncia de arrombamento a uma loja de móveis no bairro Dionísio Torres. Contudo nenhum Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre o caso foi registrado sobre o caso até o momento. A notificação, segundo a Secretaria, é necessária para que haja a continuidade das investigações.