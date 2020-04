Policial reage a assalto, fere dois suspeitos e um morre no local, no Bairro de Fátima

Um policial foi vítima de tentativa de assalto em um cruzamento do Bairro de Fátima, em Fortaleza, e reagiu, atirando e baleando os dois suspeitos, na tarde desta terça-feira (28). Um dos criminosos morreu no local e o outro foi socorrido, segundo a Secretaria da Segurança e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

A polícia apreendeu um revólver calibre 22 com a dupla. Não foi divulgada a identidade dos homens.

O homem ferido foi socorrido e segue sob escolta policial em uma unidade de saúde, informou a SSPDS. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do policial.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local.