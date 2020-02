Policial Militar tem pistola e balaclava apreendidas em Juazeiro do Norte

Durante uma abordagem da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), um PM teve uma arma de fogo e uma balaclava apreendidas na madrugada desta quarta-feira (19), em Juazeiro do Norte, na Região Metropolitana do Cariri (RMC). Wellington Freire de Souza Júnior, de 34 anos, foi conduzido à Delegacia Regional do município, onde um procedimento policial foi instaurado.

Conforme a Polícia Civil, durante abordagens de pedestres na Avenida Leandro Bezerra, em Juazeiro do Norte, Wellington Freire, que estava trafegando na via em uma motocicleta com outro homem, fugiu ao perceber a presença dos agentes. Nesse momento, houve uma perseguição policial contra os suspeitos.

Após a captura da dupla, no bairro Socorro, a equipe policial apreendeu com Wellington uma pistola .40, sem registro, carregada com 16 munições, uma balaclava, uma blusa preta e um capacete. Segundo a Polícia Civil, o militar já responde por dois procedimentos por homicídio doloso e porte ilegal de arma de fogo,

Wellington Freire, de acordo com a PCCE, foi encaminhado à sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, na qual um procedimento policial por portaria foi realizado. O militar, segundo ainda a corporação, responderá também a um Inquérito Policial Militar (IPM), na Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Reforço na segurança

Durante a noite desta terça-feira (18) e na madrugada de hoje, policiais civis realizaram um trabalho de policiamento ostensivo e preventivo em Fortaleza e na região metropolitana da capital (RMF). Conforme a PCCE, os agentes estão “escalados em serviço extraordinário para reforçar a segurança da população”.