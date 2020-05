Policial militar suspeito de tentar matar mulher em Barbalha é preso

A Polícia Civil prendeu o policial militar Mayron Myrray Bezerra Aranha, de 29 anos, suspeito de tentar matar a própria mulher após a vítima recusar ter relações sexuais com ele em Barbalha, no Cariri cearense. O crime aconteceu na última sexta-feira (8) e o suspeito estava foragido após abandonar o local do crime e colidir com o veículo dele em um poste de energia.

Segundo investigações da polícia, Mayron Myrray e a vítima estavam em uma chácara, no município de Barbalha quando, na manhã da sexta-feira (8), ele tentou ter relações sexuais com a mulher, de 23 anos. Após a vítima recusar, o policial efetuou disparos de arma de fogo que atingiram o braço dela.

As polícias militar e civil fizeram buscas em Barbalha e em municípios vizinhos na tentativa de localizar o suspeito. A Delegacia Municipal de Barbalha representou pela prisão preventiva do militar para dar continuidade às investigações. Mayron se apresentou nesta terça-feira na delegacia, e o mandado por tentativa de homicídio foi cumprido.

A vítima, após ser baleada, correu para via pública para pedir ajuda e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi encaminhada para um hospital, passou por cirurgia e passa bem.

Durante as buscas da polícia que duraram cinco dias, a investigação conseguiu imagens captadas pela câmera de circuito interno de segurança do local para analisar a dinâmica do crime. As imagens serão encaminhadas para serem analisadas pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

A Polícia Civil também apreendeu a arma do policial, uma pistola .40 com carregador, que também passará por perícia. A Delegacia Municipal de Barbalha segue com as investigações em andamento.