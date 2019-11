Policial militar presa após desacatar PMs em Pacatuba é liberada

A Policial Militar presa por desacato a uma equipe da polícia, no último sábado (16), em Pacatuba ganhou liberdade provisória nesta terça-feira (19), em audiência de custódia, na 7° Vara Criminal de Fortaleza. O juiz não exigiu medidas cautelares.

Zarahelma Farias Silva foi detida no Bairro das Flores, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, e levada a um presídio militar.

De acordo com a Polícia Militar, ao atender a ocorrência de uma confusão entre moradores na Rua 12, no Bairro Vila das Flores, a policial, que estava envolvida no conflito, discutiu com os agentes e com o comandante da equipe, sendo então presa pela composição

A policial foi autuada por desacato a superior e desobediência.

A defesa de Zarahelma afirmou que o caso foi um mal-entendido e que ela estaria tentando apaziguar uma briga entre vizinhos. "Ambos são militares, ela está fragilizada, creio que a outra parte também esteja. A inocência dela será provada no judiciário", afirma o advogado Oswaldo Cardoso.