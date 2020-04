Policial militar é morto em tentativa de assalto no Bairro de Fátima

Um policial militar do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) foi morto na noite desta terça-feira (21) durante tentativa de assalto no cruzamento da Rua Napoleão Laureano com Avenida 13 de Maio, no bairro de Fátima, em Fortaleza. O sargento Carlos Alberto de Figueiredo Júnior, 45, foi baleado na cabeça, chegou a ser levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, o PM chegou no veículo com a esposa e estacionou para ir ao supermercado. Criminosos chegaram em outro carro, um Toyota Corolla e anunciaram o assalto.

Um dos assaltantes atirou ao perceber que a vítima era policial. A mulher não ficou ferida. Até a publicação desta matéria nenhum suspeito pelo crime havia sido preso.

A Polícia Militar do Ceará publicou nota de pesar pela morte do sargento e afirmou que “o Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição”.