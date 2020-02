Policial militar é morto a facadas dentro de casa no bairro Henrique Jorge

Um policial militar foi morto a facadas no início da tarde desta quarta-feira (26) na Rua 20 de Outubro, no Bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. O crime aconteceu dentro de uma residência. Quatro pessoas foram conduzidas para a delegacia suspeitas do crime.

Conforme a polícia, Afonso Arlindo Alves, de 59 anos, estava com um grupo de amigos no momento do crime. Não há informações sobre a motivação do crime.

A polícia foi acionada ao local e conduziu a mulher e três homens que também estavam na residência onde o crime aconteceu para o 27º Distrito Policial, delegacia onde o caso foi registrado. O Sistema Verdes Mares solicitou nota à Polícia Militar para obter informações sobre o crime, mas até o momento não obteve retorno.