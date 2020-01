Policial militar é baleado no Bairro Passaré, em Fortaleza

Um policial militar foi baleado na tarde desta sexta-feira (24) na Rua da Saudade, no Bairro Passaré, em Fortaleza, próximo ao zoológico Sargento Prata. O agente levou um tiro no peito e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro José Walter por uma viatura e, de lá, transferido pelo Samu para o hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro.

De acordo com a Polícia Militar, o cabo, de 50 anos, identificado apenas como Nogueira, foi abordado por dois homens armados em uma moto, que anunciaram o assalto e efetuaram os disparos. O policial estava à paisana. Os ladrões não levaram a arma e outros pertences da vítima.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que o profissional foi socorrido consciente e segue em atendimento.

A 11ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o crime.