Policial do Raio atropela grávida na Barra do Ceará

Um policial do Batalhão do Raio atropelou uma gestante de 29 anos na Rua Astrogildo Fontoura, no bairro Barra do Ceará, durante a noite deste sábado (4). A mulher está grávida de 4 meses.

Segundo agentes de segurança que estavam na ocorrência, os policiais perseguiam criminosos que estavam realizando assaltos na região. O policial envolvido no acidente estava de moto e tentou desviar da gestante, mas não conseguiu.

A jovem, identificada apenas como Evilania, de 29 anos, foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O policial, que não teve a identidade revelada, foi socorrido também para uma unidade hospitalar.

Até a publicação desta matéria não foram divulgados os estados de saúde da mulher, nem do policial. Uma equipe da Perícia Forense esteve presente no local do acidente para iniciar as investigações.