Policial da reserva e esposa são mortos na casa onde moravam; dois suspeitos são presos

Um policial da reserva e a esposa foram mortos na casa onde moravam, na zona rural do município de Fortim. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (18). Dois homens foram capturados pela polícia.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Paschoal Stoppelli Neto, de 77 anos, e a companheira, Diana Anastácio da Silva, 58 anos, tiveram a residência invadida, foram atacados pelos criminosos e morreram no local. Os suspeitos fugiram com o carro do militar.

Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil conseguiu capturar dois homens, que foram encaminhados para a Delegacia Regional de Aracati, onde serão ouvidos.

Ainda conforme a Secretaria, o carro do militar foi localizado nas proximidades da Lagoa Encantada, em Aquiraz, na manhã deste sábado (18). Um segundo veículo tmbém foi apreendido.

As investigações sobre o caso continuam em andamento na delegacia de Aracati.