Policial aposentado é atropelado em calçada por carro de desgovernado

Um policial aposentado foi atropelado na calçada de um estabelecimento por um carro desgovernado na Avenida Gomes de Matos, no Bairro Montese, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (4).

Conforme a Polícia Militar, o cabo da reserva estava no local conversando com um amigo quando foi atingido pelo veículo.

O homem teve ferimentos na perna e foi socorrida por uma equipe do Samu para um hospital particular. O amigo do policial não ficou ferido.

O condutor do carro apresentava sinais de embriaguez e fugiu do local correndo. Um adolescente que também estava carro foi apreendido e levado a uma unidade policial para prestar esclarecimentos.