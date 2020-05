Policiais salvam recém-nascida engasgada com saliva em Maranguape

Uma recém-nascida de 18 dias foi salva por agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) após desmaiar ao se engasgar com saliva no município de Maranguape, a 24 quilômetros de Fortaleza. A ação foi divulgada nesta segunda-feira (11), pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com a SSPDS, os pais da menina pediram ajuda em um Posto de Fiscalização Fiscal (PFF), na tarde da última sexta-feira (8), após a criança apresentar sinais de asfixia ao regurgitar.

No local, o soldado Frederico Barbosa iniciou os atendimentos de primeiro socorros, tentando reanimar a menina com massagens cardíacas. Já o 1° sargento Antonildo Júnior acionou uma ambulância do Samu e acalmou a família.



Depois de algumas manobras, a criança reagiu aos estímulos. “Foi aí que eu percebi que a criança começou a mexer a mãozinha, abrindo e fechando os dedos e voltando às cores normais em seu rosto”, relembra o sargento Júnior. A recém-nascida foi avaliada por socorristas do Samu e em seguida recebeu alta.



Segundo Daniele Barbosa, mãe da bebê chamada Vitória, os agentes foram fundamentais para salvar a vida da criança. “Eu queria agradecer, porque foi um momento muito desesperador, mas a situação foi rapidamente revertida por eles. Graças a Deus, com a ajuda dos policiais, nada de grave aconteceu à Vitória. Quando os paramédicos chegaram foi somente para atestar que ela estava bem. Foi Deus que colocou esses anjos no nosso caminho”, afirma.



A irmã de Vitória, Lara Gabriela, de sete anos, que presenciou o socorro, também agradeceu aos agentes através de um áudio enviado por um aplicativo. ““Policiais, obrigada por vocês salvarem a minha irmãzinha. Eu agradeço muito e desejo saúde para as filhinhas e filhinhos de vocês. Que Jesus abençoe. Vou orar por vocês”, disse.