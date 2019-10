Policiais realizam operação com ações preventivas em Juazeiro do Norte, no Ceará

Cerca de 100 policiais militares realizaram ações preventivas na noite desta quarta-feira (2), nas ruas de Juazeiro do Norte, no Ceará.

De acordo com Major Luciano Rodrigues, os agentes visitam principalmente os bairros com maiores índices de criminalidade no município. Homens do Corpo de Bombeiros fizeram vistorias em estabelecimentos comerciais para combater irregularidades, além disso, agentes penitenciários realizaram visitas a 30 casas de pessoas com tornozeleira eletrônica.

"O objetivo é proteger pessoas. As forças de segurança presentes nas ruas, fazendo blitze, abordagens preventivas, tudo isso no intuito de proteger a população e evitar ações criminosas na cidade de Juazeiro do Norte", explicou.

Corpo de Bombeiros, Policia Militar Ambiental, homens da Força Tática e do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) participam da ofensiva.