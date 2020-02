Policiais presos durante paralisação passam por audiência de custódia nesta quinta-feira

Os 43 policiais militares presos por deserção, quando deveriam ter se apresentado para o trabalho, mas não o fizeram, passam por uma audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (27), na Vara Única e Privativa de Audiências de Custódia, localizada no Centro da Capital. Segundo o Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), os PMs se apresentam em grupos de cinco. A audiência irá definir se eles continuam presos ou serão liberados.

Ao todo, chega a 47 o número de policiais militares presos desde o início da paralisação de grupos dos agentes de segurança no Ceará. Além dos 43 detidos por deserção, outros 3 foram presos em flagrante por participação no motim e 1 por ter incendiado um veículo no Crato. No caso do Cariri, o policial foi liberado no mesmo dia. Já o trio capturado ainda no dia 18 de fevereiro (1º dia da paralisação), já passaram por audiência de custória e continuam presos. Eles estavam "secando os pneus de uma viatura da PMCE. Os militares estavam armados no momento das prisões", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ainda de acordo com a SSPDS, do total de policiias presos por deserção, 38 se apresentaram espontaneamente e outros cinco foram detidos. Além destes, há outros cinco que justificaram suas ausências no trabalho e foram liberados em seguida. Segundo a Polícia Militar, os PMs presos estavam "isolados e sem contato com presos comuns no sistema penitenciário do Estado". A decisão "segue as regras do artigo 295 do Código de Processo Penal".