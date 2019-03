Policiais militares fazem parto de gestante dentro de carro em Messejana

Uma composição do Grupo Tático Rodoviário (GTR) realizou o parto de uma gestante dentro de um carro no Bairro Messejana, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (22).

De acordo com a polícia, o veículo onde a mulher estava foi abordado no Sítio São João, após passar em alta velocidade por uma blitz. Na ocasião, o homem que conduzia o carro informou aos policiais que a esposa estava grávida e ele estava a caminho do hospital.

Após a constatação do fato, uma viatura escoltou o carro da família em direção a maternidade, para abrir caminho no trânsito. Em frente a uma praça na Messejana a mulher entrou em trabalho de parto e foi socorrida pelo sargento Filho, o cabo R. Dantas e o soldado Tales, que auxiliaram no nascimento da criança.

A recém-nascida do sexo feminino foi enrolada pelos policiais em um pano e levada, com a mãe, para o Hospital Distrital Gonzaga Mota, o Gonzaguinha da Messejana. As duas passaram por uma avaliação médica, que indicou que o estado de saúde de mãe e bebê era estável.